Санкт-Петербург, 16 сентября, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Представительный международный форум «Психоанализ в современном мире» начинает работу 16 сентября в Санкт-Петербурге. Он проводится по решению правления Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии (ЕКПП) и соберет более 300 участников из 14-ти европейских стран, сообщили ИА REGNUM организаторы конгресса.

russia.ecpp.org Зигмунд Фрейд

Встреча ученых на берегах Невы посвящена 25-летию создания в Петербурге Восточно-Европейского Института Психоанализа — первого подобного института в странах Восточной Европы. Конгресс откроется 16 сентября в 15:00 в отеле «Сокос-Бридж» и продлится три дня.

В программе конгресса «Психоанализ в современном мире» — выступления ведущих специалистов в сфере психоанализа. В центре внимания участников будет современное состояние психоанализа на Западе, в Восточной Европе и в России, перспективы развития психоаналитической психотерапии, поиск ответов на актуальные вопросы сфере психоанализа.

С приветствием к участникам конгресса обратится действующий президент ЕКПП Барбара Фитцджеральд (Ирландия). В рамках петербургского форума пройдет Генеральная ассамблея ЕКПП, состоятся выборы президента и правления ЕКПП.

Участники конгресса посмотрят и обсудят документальный фильм «Разговаривая с Карлом Юнгом», а в рамках культурной программы посетят в театре Музыкальной комедии мюзикл «Бал вампиров».

Кроме того, состоится чествование юбиляра и принимающей стороны конгресса — Восточно-Европейского Института Психоанализа. Его учредитель и ректор — заслуженный деятель науки РФ, доктор психологических наук, профессор Михаил Решетников — примет поздравления от коллег, российских и зарубежных профессиональных организаций и учреждений.

Для справки:

Восточно-Европейский Институт Психоанализа (ВЕИП) был учрежден 16 сентября 1991 года по инициативе академика Д.С. Лихачева. В 1996 году по указу президента РФ «О возрождении и развитии философского, клинического и прикладного психоанализа» ВЕИП был определен в качестве одного из головных учреждений РФ по этому направлению психологической науки.

С 1991 года Институт проводит полномасштабную психоаналитическую подготовку специалистов в рамках направления «Психология», а также переподготовку специалистов в области психотерапии и психологического консультирования. За 25 лет деятельности Институтом подготовлено более 5200 дипломированных психологов со специализацией в психоанализе, в том числе 6 докторов наук и 28 кандидатов наук

На сентябрь 2016 года общее количество студентов всех форм обучения составляет 1884 человека. Институт имеет собственную библиотеку, компьютерные классы, собственную телестудию, спортзал, студенческое кафе, а также уникальный Музей сновидений, который ежегодно посещают тысячи гостей и туристов из всех стран мира.

С 2001 года ВЕИП реализует уникальный российско-австрийский проект по изданию 26-томного полного собрания сочинений Зигмунда Фрейда. Также Институтом изданы десятки ранее неизвестных в России монографий по психологии и психотерапии. Институтом подготовлено более 50 изданий по актуальным проблемам современной психологии и психотерапии, не имеющих аналогов в отечественной научной литературе.

По договорам с ветеранскими организациями Санкт-Петербурга в психологическом центре Института проводится бесплатная реабилитация участников локальных войн. С 2013 года Институт является базовым учреждением Партийной школы Санкт-Петербургского отделения Всероссийской партии «Единая Россия».

Ректор ВЕИП Михаил Решетников в 2016 году избран Почетным профессором Венского университета им. Зигмунда Фрейда. Член Президиума Российского психологического общества, член ученых и методических советов МГУ и СПбГУ, Экспертного совета при министре МЧС.