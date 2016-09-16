Пекин, 16 сентября, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Восточное побережье Китая пострадало от мощного тайфуна «Меранти», по меньшей мере, 7 человек погибли, 9 человек пропали без вести, сообщает 16 сентября CNA со ссылкой на ИА Синьхуа.

NASA Тайфун

Тайфун «Меранти» обрушился на восточную китайскую провинцию Фуцзянь. В результате удара стихии более 3,2 млн домов остались без электричества и водоснабжения, более 330 тыс. жителей были эвакуированы из района бедствия.

Порывы ветра достигали 170 км/ч. Тайфун принес с собой ливневые дожди. В результате наводнения был уничтожен 871-летний мост, признанный национальным наследием Китая.

Тайфун «Меранти» признан самым мощным тайфуном в мире, зафиксированным в 2016 году, и самым мощным в китайской провинции Фуцзянь, начиная с 1949 года, сообщает информационное агентство Синьхуа.