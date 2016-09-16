Киев, 16 сентября, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Крым может вернуться в состав Украины по «прибалтийскому сценарию». Об этом 15 сентября в интервью украинскому изданию «Европейская правда» заявила новоназначенный посол США на Украине Мари Йованович, передает корреспондент ИА REGNUM.

Виды на Крым. Советский плакат

По словам посла США, возврат Крыма может произойти по сценарию восстановления независимости стран Прибалтики после «советской оккупации». Тем не менее, она не смогла назвать приблизительные сроки реализации такого плана.

«Большинство на Западе видит этот процесс аналогичным положительному примеру Балтийских стран. В течение многих лет эти государства были в составе Советского союза, и США так и не признало их аннексии. В Вашингтоне все это время продолжали работу дипломатические миссии (стран Прибалтики) и в конце концов они снова вернули независимость. Пример прибалтийских стран важен тем, что он доказывает: если люди чувствуют себя сильными и имеют поддержку международного сообщества, то в конце концов история должна завершиться так, как положено», — напомнила Йованович.

При этом она заверила, что не имеет сомнений в том, что Крым будет отнят у Российской Федерации, однако тяжело сказать — когда именно. «Мы верим, что в конце концов Крым вернется Украине. Но есть также очень правильный вопрос — когда?», — сказала Йованович.

Также в этом интервью она заявила, что Вашингтон «никогда» не признает результаты российских выборов в Государственную думу на территории Крыма.

«Что касается санкций — те ограничения, которые введены в связи с Крымом, уже достаточно жесткие. Но несмотря на это, мы и в дальнейшем ищем, как мы можем усилить дипломатический сигнал о том, что Крым остается частью Украины. В частности, из-за этого в последнем пакете санкций со стороны США было несколько новых имен крымских политиков», — пояснила американский дипломат.