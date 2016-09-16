Бангкок, 16 сентября, 2016, 10:30 — ИА Регнум. В Таиланде двое граждан РФ задержаны полицией по подозрению в использовании поддельных банковских карт, сообщает портал Phuket News со ссылкой на правоохранительные органы.

cbs1sao.ru Мошенничество

По данным полиции, в гостиничном номере задержанных — 27-летнего Евгения Завьялова и 33-летнего Павла Рыжанкова — были обнаружены более 460 копий неиспользованных банковских карт. Ранее о том, что двое мужчин европейской внешности ездят по острову Пхукет на мотоцикле от банкомата к банкомату и снимают деньги, сообщили очевидцы.

Начальник полиции одного из районов Пхукета подполковник Чокди Мабангянг уточнил, что при задержании у мужчин были изъяты поддельных 46 банковских карт. В гостиничном номере было также найдено оборудование для скимминга — кражи банковской информации.

Посольство РФ в Таиланде об инциденте проинформировано. Полиция Пхукета возбудила в отношении граждан РФ уголовные дела.