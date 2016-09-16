Чебоксары, 16 сентября, 2016, 10:28 — ИА Регнум. В чебоксарском культурно-выставочном центре «Радуга» открылась выставка «На пути к Победе». Параллельно стартовал республиканский конкурс-фестиваль научно-исследовательских и творческих работ в честь 75-летия битвы за Москву в рамках проекта «Великие сыны России», сообщили ИА REGNUM в «Радуге».

radugaart.ru Участница викторины в «Радуге»

По традиции написанию научно-исследовательских работ предшествует знакомство участников с художественной выставкой. Экспозиция «На пути к Победе» посвящена 1941 году — одному из самых тяжелых периодов войны. На выставке представлены копии работ известных художников батального жанра Петром Кривоноговым, Николаем Присекиным, Павлом Рыженко: защитой Бреста и обороной Севастополя, парадом в честь 7 ноября 1941 года, обороной Москвы. Экспозицию дополняют агитационные плакаты, созданные советскими художниками в 1941 году и призванные поднять боевой дух солдат. Особое внимание на выставке уделено уроженцам Чувашии — Героям СССР. Восемь улиц Чебоксар носят их имена.

Первыми посетителями выставки стали участники всех конкурсов — учащиеся чебоксарской школы №18, студенты Чебоксарского электромеханического колледжа и историко-географического факультета Чувашского государственного университета. Осмотрев выставку, учащиеся познакомились с легендой о можайском подвиге: группе десантников, которые на бреющем полете, без парашютов, выпрыгивали из самолета и со связкой гранат и оружием остановили колонну немецких танков под Москвой.

В завершении экскурсии учащиеся проверили свои знания в области Великой Отечественной войны, став участниками викторины. Знатоки истории получили памятные призы.

Отметим, традиционный конкурс «Великие сыны России» стал 11-м и посвящен 75-летию битвы за освобождение Москвы в Великой Отечественной войне. На предыдущих выставках данного проекта более 94 тыс. чувашских школьников и студентов познакомились с жизнью и деятельностью Михаила Ломоносова, Михаила Кутузова, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, Сергия Радонежского, династией Романовых, героями и событиями Первой мировой и Великой Отечественной войн, Курской битвы, историческими и культурными событиями Крымского полуострова, со знаменитыми уроженцами Чувашской Республики.