Тбилиси, 16 сентября, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили призывает представителей всех политических партий воздерживаться от провокаций и не устраивать контракции на предвыборных встречах своих политических противников. Это заявление премьер сделал в связи с решением МВД о принятии мер с целью предотвращения дестабилизации в стране в предвыборный период. Он подчеркнул, что его партия «Грузинская мечта» отказалась от любых контракций и призывает к тому же остальные партии.

Никола Пиросмани. Встреча

«Перевод министерста внутренних дел в статус высокой готовности, думаю, очень важен и обязателен для обеспечения мирных, свободных от всякой напряженности выборов. Мы вообще отказались от проведения контракций и готовы предложить всем политическим силам определенный меморандум, чтобы не проводить контракции, чтобы туда, где проводит встречи одна политическая сила, не приходили представители другой, противостоящей ей политической силы. Это необходимо для того, чтобы предотвратить эмоции и столкновения», — заявил Квирикашвили.

С призывом к остальным политическим силам заключить такой меморандум о непроведении контракций выступил и исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе. Он еще раз разъяснил политикам значение инициативы премьера.

«Хочу еще раз заявить, что проведение контракций и препятствование другим политическим субъектам в предвыборной агитации — неприемлемая для нас форма участия в избирательных процессах. Проведение контракций — это самый опасный инструмент устройства провокаций, провоцирования насилия. Исходя из этого, отказ партий от контракций доведет до минимума риск организации провокаций и насилия», — отметил Ираклий Кобахидзе.

По его словам, «Грузинская мечта» взяла на себя ответственность за проведение предвыборной агитации исключительно в корректной форме. Но «Единое национальное движение» не собирается отказываться от контракций и за последние несколько недель члены этой партии запланировали и провели несколько таких контракций в разных регионах Грузии.

От имени своей партии Ираклий Кобахидзе призвал все избирательные субъекты присоединиться к инициированному «Грузинской мечтой» и ее лидером меморандуму об отказе от контракций и выразил готовность начать с политиками активные консультации по тексту меморандума.

Напомним, парламентские выборы в Грузии назначены на 8 октября.