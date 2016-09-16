Иваново, 16 сентября, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Четыре муниципалитета Ивановской области получили новые школьные автобусы в рамках федеральной программы. Документы и ключи к транспортным средствам главам районов вручил губернатор региона Павел Коньков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Ивановской области

Парк школьного транспорта Ивановской области пополнился тремя автобусами «ГАЗ» и одним автобусом «ПАЗ». Они заменят транспорт, выработавший свой ресурс, — автобусы 2006 года выпуска. Еще пять новых автобусов закуплено в текущем году муниципальными образованиями области самостоятельно.

Как отметил Павел Коньков, в новом учебном году на школьные маршруты региона вышли 169 автобусов. Ежедневно они подвозят более четырех тысяч сельских школьников. По словам губернатора, в текущем году из бюджета Российской Федерации выделено более трех миллиардов рублей на замену школьного автопарка, часть средств направлена в Ивановскую область. «Сегодня предъявляются жесткие требования к сроку эксплуатации автобусов, оборудованию их средствами безопасности. Поступившая техника всем им соответствует», — добавил глава региона.

Транспортные средства оборудованы в соответствии с современными стандартами безопасности. Они окрашены в ярко-желтый цвет, на них нанесена световозвращающая маркировка, опознавательные знаки и надписи. Специальное устройство ограничивает максимальную скорость до 60 км/ч, другое — подает сигнал при движении задним ходом. Автобусы оборудованы ремнями безопасности и кнопками экстренного вызова, в них предусмотрен стеллаж для школьных ранцев.