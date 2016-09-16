Ярославль, 16 сентября, 2016, 10:04 — ИА Регнум. В Ярославле планируют создать реабилитационный центр для детей с перинатальными патологиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. О необходимости создания центра заявил врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов в ходе празднования пятилетия Областного перинатального центра.

фото сайта yarregion.ru Дмитрий Миронов в перинатальном центре

Центр реабилитации детей планируется создать на базе перинатального центра, разместив его в недостроенном здании обсервационного корпуса.

«Создание реабилитационного центра будет способствовать снижению детской инвалидности, повышению качества жизни детей с перинатальной патологией. Реализация проекта предусмотрена областной целевой программой «Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области» на 2016—2020 годы. Предполагаемая стоимость объекта — 250 миллионов рублей. В этом году проводятся обследование конструкций незавершенного здания, обмерочные работы», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Дмитрий Миронов считает строительство реабилитационного центра важным шагом в развитии здравоохранения региона.

«Уверен, что мы общими усилиями сможем запустить этот центр», — заявил врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

За пять лет работы Областного перинатального центра в нем родилось более 20 тыс новорожденных. Центр обслуживает не только Ярославскую, но и соседние области.

Мощность областного перинатального центра позволяет ежегодно принимать более 4000 родов, выполнять более 3000 гинекологических операций. В центре работают более 550 человек.