Курган, 16 сентября, 2016, 09:50 — ИА Регнум. «Курганская область может удивить. Низкий уровень социального самочувствия в области создает основу для протестного голосования», — так политолог Константин Калачев оценивает грядущий результат на выборах-2016 в Зауралье.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

За день до выборов, которые пройдут в ближайшее воскресенье, 18 сентября, можно сказать, что в целом предвыборная кампания на выборах депутатов Госдумы РФ седьмого созыва прошла в Курганской области нервно. И былой патернализм, как и безграничное доверие «партии власти», улетучиваются с каждым днём — низкие доходы населения, банкротство заводов, дышащая на ладан коммуналка, обманутые дольщики. Список проблем в Курганской области бесконечен. «В Зауралье — 700 тыс. избирателей плюс 2,7 млн в Челябинской области, с которой на этих выборах у курганских единороссов общая территориальная группа. Я бы считал эту группу достаточно проблемной. Здесь «Единая Россия» вполне может опуститься ниже среднего по стране показателя», — считает политолог Калачев.

Политологи в июне изначально предрекали ожесточенную борьбу за думский мандат в Зауралье в округе 108. Как при прежней, так и при новой «нарезке» округов Курганской области достался один мандат. Благодаря смешанной системе выборов — по спискам и по округам — у Зауралья есть шанс получить второго представителя в нижней палате парламента. Но при высокой явке избирателей. Согласно официальным сведениям избиркома Зауралья, явка на предыдущих выборах в Госдуму 4 декабря 2011 года составила из 748 тыс. 094 избирателей 429 тыс. 139 человек, то есть 56,46% от общего числа внесенных в списки. Но ряд партий решил не рисковать и найти Зауралью «пару» среди соседей. На данную консолидацию пошли практически все партии, объединив курганские списки с тюменскими или челябинскими. Исключением стали лишь «Патриоты России», составив исключительно курганский список. Однако социологи отмечают апатию среди зауральского электората, которому хочется жить лучше, а получается только веселей.

В нынешнюю Госдуму от Зауралья баллотируются девять человек. Причём трое из них проживают в других регионах. Что интересно, кандидат Андрей Юсупов от партии «Родина» прописан в Москве. Однако не имеет ни доходов, ни недвижимости, ни транспортных средств. Бездоходным оказался и Анар Тугушев из Казани, который представляет «Коммунистов России».

Вновь баллотируется в седьмой созыв единственный представитель в Госдуме от Зауралья Александр Ильтяков из «Единой России». От партии «Патриоты России» идёт Александр Самойлов, от ЛДПР — Юрий Ярушин, от партии «Зеленые» — Виктор Севостьянов, Дмитрий Фельдшеров представляет «Яблоко», от КПРФ — Василий Кислицын, от «Справедливой России» — Андрей Ильчик. Люди местные, известные, с чаяниями курганских избирателей знакомые.

Нынешнюю предвыборную кампанию в Зауралье, помимо нервозности, отличает нелепость. Особенно агитматериалов от «Единой России», которые вызывали в соцсетях смех и недоумение. «Кампания в Курганской области начиналась громкими заявлениями, что партийный штаб ЕР экономии ради технологов в этот раз к сотрудничеству не пригласит», — поясняет результат политолог Константин Калачев.

Именно агитматериалы стали предметом проявления политической борьбы в области. И упирается она в промахи партий, которых можно было бы избежать при грамотном подходе. В июле в избирком Курганской области поступили две жалобы: КПРФ и «Единая Россия» развесили билборды и растяжки до старта предвыборной кампании. Далее курганский избирком признал 2 августа неправомочными агитматериалы кандидатов в депутаты от «Единой России» и «Справедливой России».

Кандидат от СР Андрей Ильчик для агитматериала снялся на фоне близких родственников под лозунгом «Мне дает силы моя семья». Действительно, кроме неопределенного круга лиц и однопартийцев, кандидата на листовках и плакатах никто не имеет права сопровождать и поддерживать, особенно дети и жена. Данное нарушение приметили зауральские коммунисты. Как и другое, с применением «административного ресурса». А именно газеты «Новый мир», где печатаются постановления правительства области.

Зоркие курганские коммунисты узрели там агитацию против ряда политических партий, в том числе против Коммунистической партии Российской Федерации и «Справедливой России». В то же время статья содержала, по их мнению, явную агитацию за политическую партию «Единая Россия» и ее кандидатов в депутаты Государственной думы. Мало того, данный материал перепечатали муниципальные СМИ Зауралья.

Как уверили корреспондента ИА REGNUM редакторы «Нового мира» и ряда курганских муниципальных СМИ, никакой агитации против КПРФ или СР в перепечатанных материалах не было, как и не было прямой агитации за ЕР. Источник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил: «Альтернативы в Зауралье «Единой России» нет. Наобещавшие своим кандидатам от той или иной партии мандаты люди пытаются создать картину бурной деятельности. Им, видимо, подыгрывает избирком, который понимает окончательный результат. Буря в стакане воды. Профанация деятельности».

Затем появилась в почтовых ящиках жителей Зауралья газета «Сожрем Россию» якобы от «Справедливой Россию», порочащая честь и достоинство руководителей партии. Данное подметное издание, как отмечают эксперты, появилось на российских просторах в проблемных территориях и вызвало не столько отторжение, сколько интерес к СР.

Что касается административного ресурса, то в Кургане из-за совпадения названия партии «Яблоко» и Яблочного Спаса решили отказаться от ранее запланированного городского мероприятия. «Мероприятие, которое мы (областной совет ветеранов и областной центр народного творчества) планировали приурочить к Яблочному Спасу и Дню города, могло в дальнейшем вполне стать по-настоящему ярким и интересным городским праздником, своеобразной даже изюминкой нашей области! Мы не планировали никакой агитации на празднике, а именно так объясняли в областном правительстве наше мероприятие», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из организаторов Дмитрий Хапов. И добавил, что агитацию кандидата от ЕР Александра Ильтякова на Дне города Кургана избирком почему-то не заметил.

И за неделю до выборов коммунистов Курганской области решили наказать за предвыборный видеоролик, который был оплачен с общего, а не избирательного счета партии. То есть ролик с участием кандидата в депутаты Кислицыным крутился безнаказанно практически всю избирательную кампанию.

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Между тем на днях председатель региональной избирательной комиссии Светлана Гулькевич отметила, что в Зауралье ожидается выброс черного пиара в последние предвыборые дни. «Есть сигналы, что такую продукцию сейчас изготавливают в Москве, Екатеринбурге, Тюмени. Содержание разноплановое. И повезут ее к нам. Поэтому нужно быть особенно внимательными на местах, так как у избирателей черная агитация вызывает отторжение, это может повлиять на явку», — предупредила Гулькевич.

«По сути, выборный процесс уже закончен, — итожит политолог Андрей Колядин. — Большинство приняло решение, за кого будет голосовать. И оставшиеся неопределившиеся примут решение только в день голосования, по дороге на участок или непосредственно перед урной.

Поэтому политические технологи готовят «обклейку троп» (украшение дорожек на пути к участкам агитацией своих кандидатов) и профессиональную мобилизацию (призыв прийти на выборы сторонников партий через курирующих профессиональные сообщества начальников). Остальное уже не поможет.

Кстати, то, что большинство агитационных материалов в той же Курганской области придерживалось до последней недели, — ошибка. Основная часть голосующих (примерно 60−70%) определяются в своих предпочтениях раньше. И агитационно-пропогандистские материалы на последней неделе лишь замусорили подъезды и дворы.

Явка в Зауралье всегда была высока, поэтому тысяч 350−400 избирателей выборы в воскресенье посетят точно. Поэтому главное сейчас, чтобы не было мухляжа с вбросами и неправильным подсчетом голосов. В том числе и на шести десятках КОИБов, которые работают на участках Кургана и Шадринска. И чтобы не металась удалая бригада автобусов с 1200 человеками, предварительно получившими открепительные удостоверения, и не голосовала по ним в десятках УИКов за одну из одобренных партий».

На выборах в Госдуму РФ в 2011 году голоса избирателей Курганской области распределились следующим образом: за «Единую Россию» проголосовало 44% избирателей; за «Справедливую Россию» — 14%; за КПРФ — 19%; за ЛДПР — 16%.