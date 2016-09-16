Женева, Швейцария, 16 сентября, 2016, 09:49 — ИА Регнум. Невосприимчивость инфекционных возбудителей к антибиотикам может привести к тому, что 2050 году на земле погибнут десять миллионов человек. Такими данными располагает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает RT.

Борис Кустодиев. Утро

К этому времени, то есть к 2050 году, затраты на борьбу с различными заболеваниями могут оказаться выше $100 трлн. Проблема в ближайшие десятилетия будет только усугубляться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные из Нидерландов выяснили, что применение антибиотиков для лечения маленьких детей в дальнейшем грозит появлением у них аллергических заболеваний. Приём антибиотиков в возрасте до двух лет повышает риск возникновения дерматита вырос от 15 до 41%, а риск проявления сенной лихорадки возрос с 14 до 56%.

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