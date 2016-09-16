Москва, 16 сентября, 2016, 09:49 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины используют тактику держания населения в тонусе. Такую позицию 15 сентября в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя обстрелы на Донбассе перед началом перемирия.

Сальваторе Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

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«Оно так всегда было, так есть и самое страшное — так останется (о военных действиях перед началом перемирия на Донбассе). Когда мы сегодня говорим о той акции, которая связана с министром иностранных дел, — это профанация. Но самое главное в том, что сегодня говорят коллеги, они самым бессовестным образом врут и пытаются таким образом получить наше расположение. Там провокации. Барражируют эти артиллерийские системы, миномёты, спрятанные в кунгах, которые просто подходят, осуществляют обстрел не военных, а гражданских объектов, и уходят. Вот как там считают снаряды: 80 снарядов, 50 снарядов, 60 снарядов. Разорвались, два ранили, один убит. И это называется их тактика держания этой части населения в тонусе, они и дальше будут держать в тонусе», — обозначил член Совета Федерации РФ.

«Министры, которые приехали, с этого расстояния, с города Славянска, они не увидят эти артиллерийские системы и не услышат даже разрывы снарядов, — добавил Франц Клинцевич. — Они живут мирно. А для Климкина очень важно: он же великий, он с великими европейскими политиками и министрами имеет возможность не просто пообщаться, он проехал по местам, точно так же, как и Порошенко с мировыми лидерами. У них всё профанация».

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 сентября, глава МИД Украины Павел Климкин, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и глава МИД Франции Жан-Марк Эйро прибыли с визитом на Донбасс: сначала они прилетели в Краматорск, а затем направились в Славянск.

Несколькими днями ранее, по словам заместителя командующего Народной милицией ДНР Эдуарда Басурина, Вооружённые силы Украины 79 раз открывали огонь по позициям ДНР. Это следующие населённые пункты: Зайцево, Озеряновка, Широкая Балка, Ясиноватая, Александровка, Саханка и Петровский район города Донецка. Так, в Зайцево снаряды взрывались рядом с жилыми домами.