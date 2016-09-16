Чебоксары, 16 сентября, 2016, 11:57 — ИА Регнум. В «деле о студентах» в Чувашии суд удовлетворил жалобу «Справедливой России». По итогам 11-часового разбирательства Московский районный суд Чебоксар признал незаконным решение территориальной избирательной комиссии (ТИК) о включении в списки избирателей около 2 тыс. студентов, которые проживают в общежитиях. Суд установил, что никто из них не обращался лично с заявлением о голосовании по месту учёбы — месту временного пребывания. Более того, многие из них — жители других регионов, то есть не имеют право избирать депутатов Госсовета Чувашии. Примечательно, что некоторые члены комиссии путались в показаниях, а защита не смогла пояснить, откуда взялись документы из 2017 года, сообщил ИА REGNUM юрист Игорь Михайлов, который представлял в суде заявителя (Михайлов также — член ЦИК Чувашии от «Справедливой России»).

cap.ru, Борис Филатов 1 сентября 2016 год. Глава Чувашии Михаил Игнатьев и ректор ЧГУ Андрей Александров поздравляют студентов с Днём знаний

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Судебное заседание прошло 15 сентября и заняло 11 часов. В своём исковом заявлении справороссы опротестовали решение Московской районной ТИК Чебоксары о включении в списки избирателей 1959 студентов, проживающих в общежитиях. «В обосновании иска было указано на грубые нарушения основных принципов проведения выборов — в частности, административного влияния на студентов и использования административного ресурса кандидатом от «Единой России» по данному округу, ректором Чувашского государственного университета Андреем Александровым», — отметил Игорь Михайлов.

По его словам, суд установил, что ни один из 1959 студентов лично с заявлением в избирательную комиссию не обращался, а заявления от их имени были поданы руководителями вузов. Ряд членов ТИК путались в показаниях и не смогли объяснить, принималось ли решение о включении учащихся в списки избирателей. Доходило до смешного: члены ТИК отрицали участие в заседании друг друга. Всё смешалось.

«Представители ЦИК Чувашии и Московской ТИК не смогли внятно пояснить суду, какой нормой закона они руководствовались, нарушая конституционное право граждан голосовать по месту своего жительства. Дошло до абсурда: представитель Центризбиркома, объясняя появление документов из будущего, подтвердил возможность существования «машины времени», — продолжает Михайлов. Он напомнил, что письмо ректора датировано 11 августа 2016 года, но зарегистрировано оно в ТИК на день раньше — 10 августа 2016 года. А в ряде заявлений, якобы поданных студентами, и вовсе стоят ноябрь 2016 года и даже 2017 год. В иных и вовсе не было даты.

«Много казусов было установлено и в самих так называемых заявлениях: на части заявлений (якобы студентов Чувашской сельхозакадемии) отсутствовали даты написания, на другой части заявлений даты проставлены одной рукой, временная прописка некоторых граждан начинается с сентября 2017 года… Отдельно хотелось бы отметить, что должностные лица избирательной комиссии включили в списки избирателей не только жителей Чувашской Республики, но и большое количество избирателей из соседних регионов, которые вообще не имеют право избирать депутатов республиканского парламента», — подчеркнул Игорь Михайлов.

В общем, налицо — подлог и фальсификации. Оппозиция убеждена, что статья за применение административного ресурса и превышение должностных полномочий светит ректору ЧГУ. Напомним, Андрей Александров возглавляет партсписок «Единой России» по Приволжскому избирательному округу, куда включили в список избирателей этих 1959 студентов.

Суд встал на сторону оппозиции и избирателей, признав незаконным решение избирательной комиссии, и обязал Московский ТИК отменить включение 1959 граждан в списки избирателей по месту пребывания.

Теперь слово — за ЦИК Чувашии, который может обжаловать или спустить на тормозах судебное решение, считает оппозиция. Но исход очевиден: вряд ли Центризбирком будет упорствовать, чтобы в итоге признать выборы на двух участках округа, где фигурируют эти студенты, несостоявшимися.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в эпицентре скандала и жалоб оказалась Московская территориальная избирательная комиссия Чебоксар. Сразу два члена ТИК подали заявление в ЦИК России с материалами нарушений и фальсификации. Они заявили о том, что сфальсифицированы документы о включении в список избирателей около 2 тыс. студентов, которые якобы одновременно попросились проголосовать по месту учёбы. Из них более половины — это студенты Чувашского государственного университета (ЧГУ). Их заявления по списку представил ректор Андрей Александров, который сам баллотируется в Госсовет по Московскому району от «Единой России». «Справедливая Россия» подала в суд, требуя аннулировать решение ТИК о включении данной армии студентов в список избирателей и полагая, что за этими действиями может стоять желание «накрутить» результаты в пользу конкретных кандидатов. Напомним, по одномандатному округу основными конкурентами являются единоросс Николай Николаев и справоросс Игорь Моляков.

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Студенческо-ректорским скандалом заинтересовалась глава ЦИК РФ Элла Памфилова, которая дала поручение провести проверку в Чувашии и выяснить, «что там происходит по этому поводу».