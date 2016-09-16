Вашингтон, 16 сентября, 2016, 09:46 — ИА Регнум. В США изобретатель-авиамоделист Отто Диффенбах III запустил в небо радиоуправляемых кандидатов в президенты США — Дональда Трампа и Хиллари Клинтон, сообщает Reuters.

Reuters

Планеры взлетели в небо в Калифорнии, в ходе полета из них выпадали «доллары США». На фото акции видно, что в полете Трамп опережает Клинтон.

Выборы президента США должны состояться 8 ноября 2016 года. Главные соперники в борьбе за пост президента США, республиканец Дональд Трамп и представитель демократов Хиллари Клинтон, имеют практически равную поддержку избирателей менее чем за два месяца до президентских выборов.