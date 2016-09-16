Якутск, 16 сентября, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Избирательной комиссии Якутии запретили доставлять необходимые грузы или брать попутчиков в труднодоступные точки, куда члены ЦИК отправлялись для досрочного сбора голосов за депутатов Госдумы. Такое соблюдение дисциплины жители отдалённых мест, с которыми отсутствует дорожное сообщение, восприняли с непониманием, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Читайте также: В Якутии авиадоставка избирательных документов обойдётся в 92 млн рублей

«На республиканских выборах нам разрешалось брать социальные грузы для оленеводов, родовых общин, захватывать студентов и школьников, рассказал газете «Якутия» председатель регионального избиркома Анатолий Кривошапкин. — Но в этот раз Центральная избирательная комиссия России запретила это делать, так как это считается нарушением финансовой дисциплины. Поэтому мы услышали немало нареканий со стороны жителей. И их можно понять: трудно объяснить, почему нельзя захватить груз или людей, если летит пустой вертолет с двумя членами участковой избирательной комиссии на борту и переносным ящиком для голосования».

Ещё одной особенностью этих выборов стала нехватка выделенных для Якутии открепительных удостоверений — 15 тысяч оказалось недостаточно, и ЦИК республики заказал ещё 5 тысяч. Такую популярность голосования по открепительным Анатолий Кривошапкин счёл хорошей тенденцией.

«Значит, равнодушных, аполитичных уже меньше», — сделал вывод глава ЦИК республики, объяснив востребованность открепительных: «По новому федеральному закону о выборах депутатов Госдумы включать студентов в список избирателей можно не менее чем за 30 дней, но они в это время находятся дома, по месту постоянного места жительства, вот перед отъездом на учебу и пошли все за открепительными. Сегодня вопрос решён».

Всего до 18 сентября в Якутии досрочно должны проголосовать более 6 тысяч жителей труднодоступных точек. «Это военные, работники нефтяной компании, строители. Также досрочно голосуют оленеводы, геологоразведывательные метеостанции, небольшие вахтовые посёлки», — поясняла секретарь ЦИК республики Яна Юмшанова.

Большинство участников голосования из труднодоступных точек члены избиркома вынуждены облетать на вертолёте. На авиадоставку избирательных документов было потрачено 92,2 млн рублей.