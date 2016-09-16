Новосибирск, 16 сентября, 2016, 09:32 — ИА Регнум. В Новосибирске началась доследственная проверка обстоятельств гибели 13-летней школьницы на уроке танцев, сообщает региональное управление СКР.

Эдгар Дега. Отдыхающая танцовщица

По данным ведомства, учащейся общеобразовательной школы Ленинского района стало плохо 15 сентября на уроке танца. Через некоторое время ребенок умер.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, в частности, будет дана оценка своевременности и качеству медицинской помощи, оказанной школьнице.