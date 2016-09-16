Красногорск, 16 сентября, 2016, 09:38 — ИА Регнум. 18 сентября 2016 года в Московской области более 5 млн человек смогут проголосовать на выборах в Государственную думу, Московскую областную Думу и в органы местного самоуправления. Региональные ведомства проводят последние приготовления к голосованию: проверяется пожарная безопасность участков, готовность электросетей и чистота территорий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

К выборам в области готовятся не только кандидаты и избиратели, но и правоохранительные органы, энергетики, спасатели, пожарные.

Как отмечают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области, в преддверии выборов сотрудники ведомства проверили объекты, где разместятся избирательные участки. Для каждого избирательного участка были разработаны инструкции, в том числе по действиям в случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации. Каждый избирательный участок обеспечен первичными средствами пожаротушения и пожарной автоматикой.

По данным пресс-службы Министерства энергетики Московской области, электросетевые компании Подмосковья готовы обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение всех избирательных участков на территории Московской области. Для подачи электричества были подготовлены резервные энергоисточники, в оперативной готовности находятся 350 аварийно-восстановительных бригад.

Также избирательные участки области проверили на чистоту. Госадмтехнадзор региона провел общественный контроль соблюдения норм и правил чистоты. Всего было проверено содержание территории около избирательных участков в 22 муниципальных образованиях. По итогам рейдов выявлено 45 нарушений чистоты, которые обещают устранить к выборам.

Итог подготовки области к избирательной кампании подвела в ходе пресс-конференции 15 сентября глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова, которая заявила, что Московская область готова к проведению Единого дня голосования.

«Одним словом, готовы!» — заключила Коновалова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Подмосковье голосование пройдет на 3625 участках для голосования. Свой выбор могут сделать 5 606 979 избирателей в РФ. В ходе выборов будут задействованы 865 электронных ящиков для голосования (КОИБ) и более 7 тысяч камер наблюдения. За ходом голосования будут следить наблюдатели из России и других стран как на участках, так и в едином информационном центре в Одинцово.