«Конфликт в Донбассе — гнойник и раковая опухоль на долгие годы»
Москва, 16 сентября, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Конфликт в Донбассе нужен США, чтобы держать в оцепенении Россию, Украину и всю Европу. Такое мнение 15 сентября в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя активизацию боевых действий на территории до введения режима прекращения огня.
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«Смысл один — конфликт на долгие годы. Вьетнам — 20 лет. Почему закончился? Там погибли сотни тысяч американских солдат. Балканы — 7 лет. Почему закончился? Милошевич сдался, поднял руки вверх. Здесь никто сдаваться не собирается, здесь не гибнут американские солдаты. Этот гнойник, раковая опухоль на долгие годы. Сейчас затишье, выборы в Америке. Умиротворение какое-то в Европе, вроде всё стихло», — отмечает либерал-демократ.
При этом депутат Госдумы РФ не исключает, что Хилари Клинтон, будучи даже очень больной, может одержать победу на президентских выборах. У неё есть козырь в лице Барака Обамы, который обещал мир, а сегодня на Украине уже не стреляют.
«Она уже больная обещала Порошенко с ним встретиться, несмотря на состояние здоровья», — заметила ведущая Ольга Скобеева.
«Пускай друг друга заразят своими болезнями», — прокомментировал Жириновский. — Этот конфликт нужен США, чтобы держать в оцепенении Россию, Украину, всю Европу. Европейцы боятся войны, они воевать не хотят, но рядом бомбят, они будут бомбить необязательно даже Донбасс, чтобы в Берлине было слышно, в Брюсселе, в Париже, чтоб были беженцы, раненые. Приехали, как в зоопарк, посмотрели, поснимали и вернулись пугать своих».
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на четверг, 15 сентября, на территории Донбасса в силу вступил режим прекращения огня. В случае если полное перемирие продлится до 20 сентября, стороны обсудят отвод войск и вооружений. При этом поздно вечером 14 сентября Вооружённые силы Украины предприняли попытку прорвать линию обороны ДНР, однако их остановили огнём из стрелкового оружия.