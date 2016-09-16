Москва, 16 сентября, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Конфликт в Донбассе нужен США, чтобы держать в оцепенении Россию, Украину и всю Европу. Такое мнение 15 сентября в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя активизацию боевых действий на территории до введения режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

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«Смысл один — конфликт на долгие годы. Вьетнам — 20 лет. Почему закончился? Там погибли сотни тысяч американских солдат. Балканы — 7 лет. Почему закончился? Милошевич сдался, поднял руки вверх. Здесь никто сдаваться не собирается, здесь не гибнут американские солдаты. Этот гнойник, раковая опухоль на долгие годы. Сейчас затишье, выборы в Америке. Умиротворение какое-то в Европе, вроде всё стихло», — отмечает либерал-демократ.

При этом депутат Госдумы РФ не исключает, что Хилари Клинтон, будучи даже очень больной, может одержать победу на президентских выборах. У неё есть козырь в лице Барака Обамы, который обещал мир, а сегодня на Украине уже не стреляют.

«Она уже больная обещала Порошенко с ним встретиться, несмотря на состояние здоровья», — заметила ведущая Ольга Скобеева.

«Пускай друг друга заразят своими болезнями», — прокомментировал Жириновский. — Этот конфликт нужен США, чтобы держать в оцепенении Россию, Украину, всю Европу. Европейцы боятся войны, они воевать не хотят, но рядом бомбят, они будут бомбить необязательно даже Донбасс, чтобы в Берлине было слышно, в Брюсселе, в Париже, чтоб были беженцы, раненые. Приехали, как в зоопарк, посмотрели, поснимали и вернулись пугать своих».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на четверг, 15 сентября, на территории Донбасса в силу вступил режим прекращения огня. В случае если полное перемирие продлится до 20 сентября, стороны обсудят отвод войск и вооружений. При этом поздно вечером 14 сентября Вооружённые силы Украины предприняли попытку прорвать линию обороны ДНР, однако их остановили огнём из стрелкового оружия.