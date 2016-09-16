Барнаул, 16 сентября, 2016, 09:04 — ИА Регнум. С начала 2016 года предприятия малого бизнеса привлекли свыше 260 млн рублей на развитие проектов через Алтайский фонд микрозаймов. Об этом известило сегодня, 16 сентября, региональное управление по предпринимательству. Специалисты фонда отмечают высокий спрос на микрозаймы среди предпринимателей, особенно сельских территорий региона. Этому способствует деятельность 14 территориальных представительств фонда в городах и районах края.

Светлана Шаповалова Малый бизнес на Алтае. Автосервис

На очередном заседании экспертной комиссии регионального фонда микрозаймов было поддержано 7 заявок предпринимателей на сумму 5 млн 670 тыс. рублей. В частности, микрозаем предоставлен Максиму Винтерколлеру, организовавшему предприятие по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей. «Предприниматель уже второй раз пользуется услугами фонда микрозаймов. Благодаря финансовой поддержке предприниматель открыл СТО в с. Угловское и с привлечением дополнительных денег планирует развивать деятельность», — поясняют специалисты фонда.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский фонд микрозаймов созданный региональной администрацией с целью расширения доступа малого бизнеса к кредитным ресурсам на протяжении многих лет сохраняет максимально лояльные требования к заемщикам.

Ставка за пользование микрозаймом для приоритетных предпринимательских проектов остается на уровне 8,5 процента годовых, а его максимальный размер составляет три миллиона рублей.

По итогам 2015 года клиенты Алтайского фонда микрозаймов вошли в число победителей авторитетного конкурса «Российские премии Фонда Citi в области микропредпринимательства». В целом за семь лет работы Алтайского фонда микрозаймов субъекты малого бизнеса Алтайского края получили более 3300 займов на сумму свыше 1,5 млрд рублей.