Владивосток, 16 сентября, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Масштабное наводнение в Приморье, пришедшее с тайфуном Lionrock, является следствием бесхозяйственного и преступного отношения к защитным лесам юга Дальнего Востока. Такое заявление сделал ведущий координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России Евгений Лепёшкин. По наблюдениям эксперта, именно в наиболее пострадавших районах края последние годы велись широкомасштабные рубки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Сычиков/WWF России Защитная зона Кавалеровского района Приморья

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Как отмечает представитель WWF России, Приморский край находится на втором месте в масштабах всей страны по количеству лесов относительно всей площади субъекта. Казалось бы, леса должны сдерживать потоки воды от тайфунов, однако регион всё чаще попадает в неутешительные рейтинги, паводки здесь разрушают мосты, дороги, дома.

«Случившаяся катастрофа — прямое следствие бесхозяйственного, а иногда и просто преступного отношения к защитным лесам. Именно от них зависит не только сохранение биоразнообразия, но и гидрологический режим рек. Чем разреженнее лес, чем больше в нём дорог, тем быстрее скатывается вода со склонов в русло реки, тем быстрее и сильнее поднимается ее уровень. Особо отмечу, что именно в районах, наиболее пострадавших от последствий стихии — Кавалеровском, Чугуевском, Дальнереченском — в последние годы велись широкомасштабные рубки, в том числе и в защитных лесах», — прокомментировал Евгений Лепёшкин.

В доказательство эксперт привёл результаты аналитических выкладок, согласно которым объёмы ликвидной древесины над объёмами разрешённой к заготовке превышают в 2−4 раза (исследование 2013 года). Эти цифры говорят о том, что растущего и удерживающего воду леса в Приморье, становится всё меньше. Кроме того, в 2008—2014 годах площадь защитных лесов, которые были переданы в аренду лесозаготовителям, составляла более 30% всех защитных лесов Приморья.

«Коммерческая древесина осталась в защитных лесах — разбираем любыми способами, дорубаем и уходим!» — эти слова защитники природы называют девизом современности.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев учредил специальную комиссию по ликвидации последствий наводнения. Её куратором стал полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. По поручению главы государства в регионе работает глава МЧС Владимир Пучков. Пострадавшим от наводнения приморцам выплачивают компенсации, как из регионального, так и из федерального бюджетов. Окончательная сумма ущерба ещё не озвучена.