Москва, 16 сентября, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Нефть марки Brent в течение дня предпринимала попытки к восстановлению. Но выше уровня 46,65 котировки так и не смогли подняться. Более того, они возобновили тестирование поддержки 46,00. В целом, фундаментальный фон для энергоносителя остается, скорее, негативным, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Добыча в США растет, что отразилось в отчете EIA. Кроме того, и МЭА прогнозирует сохранение дисбаланса спроса и предложения вплоть до середины следующего года. Единственное, что сдерживает внушительное падение черного золота — ожидания сентябрьской встречи нефтедобывающих стран, от которой ждут договоренностей о заморозке», — пояснила Рогова.

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«Поэтому после пробоя ниже уровня 46,00 возможно снижение к отметке 45,30. К тому же, сегодня, 16 сентября, выйдет отчет по числу работающих буровых установок в США. Если он отразит очередную неделю роста, давление может усилиться», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 16 сентября, цены на нефть снижаются на фоне опасений инвесторов о том, что еженедельные данные от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes могут вновь показать рост числа буровых установок в США. Так, по состоянию на 08:36 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,77% — до $46,23 за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшалась на 0,77% — до $43,57.