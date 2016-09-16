Москва, 16 сентября, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Российские физики и их японские коллеги научились замедлять скорость света в десять раз, практически мгновенно меняя его поляризацию. Открытие может быть применено для развития систем оптической обработки данных, в частности, при разработке световых компьютеров и сверхбыстрых дисплеев. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Applied.

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Как пояснила научный сотрудник МГУ Татьяна Долгова, работа над проектом велась 15 лет. В 1998 году японский физик Мицутеру Иноуэ впервые занялся опытами по замедлению скорости света. Он предположил, что для этого можно использовать так называемые магнитофотонные кристаллы, которые способны менять поляризацию света, скорость его движения и другие параметры.

«В наших экспериментах с реальными кристаллами мы добились того, что свет из них выходит примерно в десять раз позже, чем если бы шел просто в воздухе», — пояснила Долгова.