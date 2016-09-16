Москва, 16 сентября, 2016, 08:37 — ИА Регнум. Пара USD/RUB пошла вниз на возвращении спроса на российскую валюту в связи с позитивной динамикой нефти и слабостью доллара США, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

bp.blogspot.com На дне

«По сути, во главе всего стояло именно бегство из американской валюты в связи с неблагоприятными данными по розничным продажам. Это сильно подорвало уверенность инвесторов в силе экономики США и необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики. А номинированная в долларах нефть обладает обратной корреляцией с USD», — пояснила Афанасьева.

«Таким образом, не исключено, что рубль и сегодня, 16 сентября, продолжит расти с ближайшей целью на отметке 64,40 по паре USD/RUB», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 16 сентября. Так, официальный курс евро установлен на отметке 73,21 рубля, он вырос на 26 копеек. Доллар подрос на 24 копейки и составил 65,22 рубля. Нефть марки Brent стоит 46,23 долларов за баррель.