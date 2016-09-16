Москва, 16 сентября, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Баррель Brent 15 сентября подорожал на 0,76%, до $46,31. Цена отбилась от зоны поддержки $45,66—45,68 на фоне дешевеющего доллара США. Доллар США ослаб к своим конкурентам после публикации американской статистики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Розничные продажи и объём промышленного производства за август, индекс производственной активности NY Empire State за сентябрь и индекс цен производителей — все оказались ниже прогнозных оценок. Согласно последним данным CME Group, вероятность повышения ставки в сентябре снизилась с 15% до 12%, в декабре — с 42,8% до 39,1%.

Ближайшими ключевыми событиями для нефтяного рынка выступят — заседание ФРС США и встреча представителей стран ОПЕК в конце сентября. Цена неохотно снижается и остаётся торговаться в месячном диапазоне $45,30— 51,19. Можно сказать, что отбой произошёл от нижней границы диапазона. Теперь можно возвращаться к уровню $48,25, который является серединой диапазона.

На сегодня, 16 сентября, цель по Brent — $47,50. Чем быстрее цена превысит вчерашний максимум $46,98, тем лучше для покупателей фьючерсов на нефть. Всплеск волатильности на нефтяном рынке стоит ожидать на американской сессии после публикации данных в США по потребительской инфляции и числу нефтяных буровых установок от Baker Hughes.