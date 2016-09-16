Лондон, 16 сентября, 2016, 08:18 — ИА Регнум. ЕС собирается путем жестких переговоров вынудить Великобританию отказаться от решения о выходе из объединения государств, пишет издание The Telegraph со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Переговоры по Brexit

По их мнению, Brexit является «безумным актом экономического самоуничтожения», и британцы не смогут преодолеть «реальность бюрократического кошмара». Как отметил бывший председатель Евросоюза Херман ван Ромпей, Евросоюз сделал «очень жесткий» выбор тех, кто будет вести с Лондоном переговоры по Brexit. По его мнению, предстоящие переговоры будут для Великобритании весьма сложными.

Напомним, 23 июня 2016 года в Великобритании завершился референдум о выходе государства из состава Евросоюза. Brexit поддержали 51,9% британских граждан.