Москва, 16 сентября, 2016, 08:16 — ИА Регнум. Торги по российскому рублю 15 сентября завершились в плюсе. Рубль подорожал к доллару США и евро на фоне успешного отскока нефтяных цен от зоны $45,66-$45,68 и дешевеющего доллара. Курс доллар/рубль снизился на 0,59%, до 64,77 рубля, евро/рубль — на 0,57%, до 72,86 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Доллар подешевел по всему валютному рынка после публикации американской статистики. Розничные продажи и объём промышленного производства за август, индекс производственной активности NY Empire State за сентябрь и индекс цен производителей — все оказались ниже прогнозных оценок.

Многие эксперты считают, что ключевым событием сегодняшнего дня (16 сентября) для российского валютного рынка станет заседание совета директоров ЦБ РФ. Безусловно, внимание участников рынка будет приковано к сегодняшнему заседанию ЦБ, но его значимость для рубля сильно завышена. Решение ЦБ никогда не оказывало сильного влияния на динамику курс рубля. Даже если ЦБ снизит ключевую ставку до 10%, то это решение уже учтено рынком. Реакция будет гораздо сильнее, если ЦБ оставит ставку на уровне 10,5%.

Наибольший интерес для трейдеров и инвесторов будет представлять выступление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной. Но даже в этом случае, её выступление окажет слабое влияние на динамику рублёвых пар.

Национальная валюта зависима от цен на нефть и внешних раздражителей — заседание ФРС США и встреча представителей стран ОПЕК в конце сентября. Эти два события куда значимей сегодняшнего заседания ЦБ РФ.

18 сентября состоятся выборы в Государственную думу РФ. Результаты выборов никак не повлияют на курс рубля. Надо признать, что растущий дефицит бюджета является негативным фактором для национальной валюты. Только спекулятивный капитал продолжит течь в российские облигации и поддерживать рубль. ФРС США, скорее всего, повысит ставку на декабрьском заседании. Так что ослабления рубля до 75 рублей придётся ждать очень долго.

Учитывая, все вышеперечисленные факторы, на 16 сентября от пары доллар/рубль ожидается умеренное снижение в область 64,40 руб. При восстановлении нефтяных котировок до $47,55 для доллара можно рассмотреть цель 64,15 рубля.