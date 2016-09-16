Оренбург, 16 сентября, 2016, 07:39 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области на предприятии «Орские заводы» запущена технологическая линия по производству бытовых плит. Губернатор Юрий Берг отметил создание цеха как один из успешных проектов, которые регион реализует совместно с Внешэкономбанком. «Запуск нового производства — это значимое событие и для развития конкретного предприятия, и для региона, и для страны», — сказал глава Оренбуржья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

pzbt.ru Производство бытовых плит

«Оренбургская область — это очень важный регион в плане реализации портфеля проектов. Сегодня у нас в регионе семь проектов. Для нас важно, чтобы проект «зажил», заработал, и на площадке «ТПК Орские заводы» мы это сделали. Данная площадка имеет большое значение для региона и для страны в целом. Кроме того, у нее высокий экспортный потенциал», — считает председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.

Стоит отметить, орские холодильники являются признанным брендом, а теперь компания осваивает новое производство бытовых плит также под знаменитой маркой «Орск». Первая опытно-промышленная партия составит 300 плит. Затем начнется серийное производство под сформированный портфель заказов на 2016 — 2017 годы. Всего же линия сможет производить до 100 тысяч плит в год.