Новосибирск, 16 сентября, 2016, 07:55 — ИА Регнум. Ученице одной из общеобразовательных школ Ленинского района Новосибирска стало плохо во время урока танцев, через некоторое время ребенок умер. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области, отметив, что случившееся произошло вчера вечером, 15 сентября. Школьнице было 13 лет.

Эдгар Дега. Танцовщицы на репетиции. 1875 — 1877

Следственные органы проводят доследственую проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего и дана оценка своевременности и качества оказания медицинской помощи школьнице. После чего будет принято процессуальное решение.

О случившемся очевидцы сообщили и в сообществе «Инцидент. Новосибирск».

Одна из подписчиц, которая преставилась сестрой погибшей, сообщила, что девочка занималась танцами и уже раз теряла сознание на выступлении, «но все было хорошо». При этом родственница заявляет, что школьница проверялась у врача и «все было нормально», но потом пишет, что «просто она очень мало ела, всегда ей говорили, чтобы кушала, а она ни в какую».