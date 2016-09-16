Москва, 16 сентября, 2016, 07:08 — ИА Регнум. Происхождение валюты на сумму девять миллиардов рублей, обнаруженной в квартире сестры заместителя начальника управления «Т» антикоррупционного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко, удастся выяснить уже в ближайшие дни. Помочь в этом сможет американская Федеральная резервная система, в которую из России направляли соответствующий запрос, пишет газета «Коммерсантъ».

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Происхождение денег можно будет установить, выяснив, какой именно банк на территории России заказывал валюту. В настоящее время следствие рассматривает версию о присвоении полковником Захарченко «откатов», которые должны были отчисляться топ-менеджерам нефтегазовых корпораций. Захарченко занимался тем, что отслеживал движение денежных средств в этой сфере, и, видимо, пользовался служебным положением, предполагает следствие.

Издание приводит мнение, что полковник мог допустить промах — он взял на хранение «кирпичи» — это целлофановые упаковки с долларами, выпускаемые банками Федеральной резервной системы США. По ним можно установить движение денег.

Напомним, Захарченко был задержан 9 сентября в рамках уголовного дела о получении взятки в размере 7 млн рублей. При задержании у него были изъяты 20 млн рублей. При обыске в квартире сестры Захарченко стражи порядка нашли иностранную валюту на сумму около 9 млрд рублей.