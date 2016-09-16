Южно-Сахалинск, 16 сентября, 2016, 06:25 — ИА Регнум. Новоселье в первых в истории острова арендных домах, голливудская звезда Стивен Сигал, мечтающий о российском гражданстве с намерением развивать провинциальный городок Корсаков, открытие новых производств и грандиозные планы — накануне выборов островному региону не до депрессии.

alpindustria-tour.ru Сахалин

Ключи от новеньких квартир в арендном доме получили 20 южносахалинских семей. Это семьи спортивных тренеров, медиков, социальных работников и сотрудников полиции, сообщили корреспонденту в пресс-службе губернатора Олега Кожемяко.

С важным событием новоселов поздравили островной глава и генеральный директор сахалинского ипотечного агентства Геннадий Осипов.

«Сахалинской области нужны квалифицированные специалисты. И главная задача власти — сделать все, чтобы жителям области было здесь комфортно, уютно и безопасно. Для этого в регионе есть все возможности и ресурсы. Я уверен, что мы сможем сделать Сахалин самым комфортным регионом на Дальнем Востоке», — считает Олег Кожемяко.

Люди, годами мучившиеся со съемным жильем, наконец-то получили собственные метры. При этом стоимость аренды жилья в таком доме вдвое ниже рыночной.

Сотрудник полиции и мама двух дочек Ирина Мельникова, получая ключи от новостройки, не смогла сдержать слез: «Я одна с двумя детьми, долго снимала квартиру, на уплату только аренды уходила почти вся зарплата. Я уже мысленно расставляю мебель, вешаю шторы. Здесь так красиво и уютно! Мои дочки еще до сдачи дома в эксплуатацию бегали на стройплощадку, говорили мне: «Мама, верь — мы будем здесь жить».

В планах сахалинского ипотечного агентства, по словам генерального директора Геннадия Осипова, построить еще более трех тысяч квартир по всей области. В настоящее время программа строительства уже охватила 11 районов области. В этом году агентство приобретает участки для строительства домов на Курилах.

Буквально за день до торжественной церемонии вручения ключей новоселам в Южно-Сахалинске аналогичное событие состоялось в «морских воротах» острова — городе — порте Холмск. И здесь новоселами стали молодые специалисты — учителя, врачи, сотрудники правоохранительных органов.

«Я работаю в школе с 2009 года. Квартирный вопрос стоял очень остро — приходилось снимать жилье, платить баснословные суммы. А сейчас — счастье просто переполняет! Очень нравится все — и месторасположение в самом центре города, и территория очень красивая», — рассказала молодой педагог Анна Анучина.

«Только в прошлом году стартовала губернаторская программа строительства арендного жилья в области. И уже есть очень хорошие результаты. Это совершенно новый подход к решению жилищного вопроса для жителей области. Но самое главное — это помогает привлечь в регион необходимых специалистов», — сообщила председатель островного правительства Вера Щербина.

Всего в сахалинское ипотечное агентство поступили заявки на строительство 1,5 тысячи квартир. К концу 2016 года на острове будет сдано 400 новых квартир или 30 тысяч квадратных метров жилья.

В это же время голливудская звезда и мастер боевых искусств Стивен Сигал окончательно покорил сердца островитян, а заодно и остальных россиян, сообщив во время визита на Сахалин о своем желании получить российское гражданство.

Во время путешествия по острову Сигал посетил недавно построенный в Корсакове спортивно-оздоровительный комплекс «Флагман» — гордость жителей города. Во «Флагмане» есть все необходимое для занятий спортом — и современный бассейн, и большие залы для занятий боевыми искусствами и игровыми видами спорта. Актер похвалил спортивное сооружение и сразу же сообщил, что у него есть немало идей по развитию спорта в Корсакове и развитию самого города».

«Мы уже сделали пилотный проект, очень надеемся получить одобрение муниципалитета и также надеемся реализовать все задуманное», — сказал Стивен Сигал.

Губернатор поддержал идеи американского актера, отметив, что самое главное — то, что пример легендарного спортсмена вдохновит мальчишек заниматься спортом и добиваться новых побед.

Сахалин, несмотря на вполне понятные проблемы, копившиеся годами, тем не менее выходит из депрессии. И, судя по материалам местных СМИ, собирается на выборы.

Интернет-издание «65Media» провело опрос жителей островной столицы, сразу оговорившись, что «не применяло специальных методик, а просто задавало вопросы».

Итог — люди на выборы пойдут, голосовать будут. Причем некоторые респонденты говорят, что, «несмотря на то, что не рассчитывают на нужный области результат, голосовать все равно пойдут, причем всей семьей». Мнения людей расходятся, но большинство едины в том, что голосовать надо.