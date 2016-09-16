Пекин, 16 сентября, 2016, 06:04 — ИА Регнум. Сильнейший с начала метеонаблюдений тайфун «Меранти», обрушившийся на китайское побережье в ночь на 15 сентября, привел к гибели трех граждан КНР, еще два человека числятся пропавшими без вести.

nasa.gov Тайфун

Как отмечают местные СМИ, огромного количества жертв удалось избежать благодаря оперативным действия местных властей. Накануне удара стихии власти провинций Фуцзянь и Чжэцзян эвакуировали более 363 тыс. местных жителей, чьим домам угрожала опасность, пишет «Наньцзао жибао».

В результате разрушительного ветра и наводнений, вызванных непрекращающимися ливнями, пострадали более 218 тыс. человек. В настоящий момент аварийные службы приступили к ликвидации последствий тайфуна.

Ряд провинций испытывает проблему с подачей электроэнергии — ветер повалил опоры линий электропередач. Власти делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, тропический шторм «Меранти», которому несколько дней назад синоптики присвоили наивысшую категорию опасности, добрался до побережья КНР и ударил по провинции Фуцзянь. Основной удар стихии пришелся на крупный портовый город Сямэнь. Скорость ветра в эпицентре урагана достигает отметки 172,8 км/ч.