Пекин, 16 сентября, 2016, 05:53 — ИА Регнум. Китай построит модернизированный аналог МКС.

vk.com/roscosmos Вид с МКС на Землю

Строительство новой космической станции начнется уже в 2017 году.

Выступая перед журналистами на пресс-конференции, главный инженер китайской программы пилотируемых полетов Чжоу Цзяньпин сообщил, что Китай планирует построить собственную орбитальную станцию, которая будет превосходить по всем характеристикам Международную космическую станцию (МКС).

«Строительство космических аппаратов, используемых для создания станции на орбите, начнется уже в следующем году. Запуск первых ракет-носителей с основными модулями будущей станции запланирован на 2018 год», — сообщил Чжоу Цзяньпин.

Космическая станция будет состоять из трех модулей и весить более 60 тонн. Станция будет несколько меньше МКС по размерам, но ее габариты позволят одновременную стыковку двух пилотируемых кораблей и одного грузового корабля, пишет «Синьхуа».

Одновременно на станции смогут находиться до шести космонавтов. Как отметил главный инженер, после окончания строительства станции Китай будет запускать две группы космонавтов по три человека. Все они будут гражданами КНР, участие иностранных специалистов пока не рассматривается.

Строительство космической станции будет завершено к 2020 г., станция будет полностью передана в эксплуатацию в 2022 г. Срок службы китайской космической станции составит не менее десяти лет.

Как отмечают китайские СМИ, в 2024 г. срок службы МКС подойдет к концу, после чего КНР станет единственной страной, обладающей собственно космической лабораторией на орбите.