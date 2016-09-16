Петропавловск-Камчатский, 16 сентября, 2016, 05:53 — ИА Регнум. Инвестиционная активность в морских портах России может оказаться под угрозой, если власти страны одобрят инициативу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о возобновлении государственного регулирования стоимости услуг в этой отрасли. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Петропавловск-Камчатского морского торгового порта», было заявлено на Совете директоров Ассоциации морских торговых портов России, который проходит в столице Камчатки.

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В частности, было отмечено, что порты не нуждаются в жестком регулировании тарифов, так как это только навредит конкуренции, а соответственно, скажется и на всей отрасли в целом. Причем, по словам исполнительного директора Ассоциации Серика Жусупова, несколько лет назад уже обсуждалась эта тема и проведенные тогда исследования показали, что необходимость в регулировании тарифов отсутствует.

«Нет необходимости жесткого регулирования тарифов в морских портах ввиду того, что есть конкурентный рынок», — сказал Жусупов, отметив, что морские порты страны могут самостоятельно обеспечивать все потребности российской внешнеэкономической деятельности.

Однако проблема с госрегулированием все же сейчас существует в некоторых регионах страны и, в частности, в Петропавловске-Камчатском, где местный порт считается субъектом естественной монополии и постоянно подвергается проверкам различных контролирующих органов. При этом, как рассказал генеральный директор порта Иван Капралов, из-за отсутствия альтернативной доставки грузов на полуостров (поезда не ходят), власти продолжают регулировать тарифы для деятельности порта.

«Отсюда, в последние годы, у нас и возникли серьезные сложности. Появилось множество стивидорных организаций (занимаются погрузкой и разгрузкой судов), работающих без контроля со стороны властей. При этом мы, как операторы морского терминала, постоянно находимся под контролем ФАС и других. То есть у нас получается недобросовестная конкуренция и госрегулирование не дает развиваться», — считает Капралов.

Совет директоров Ассоциации морских торговых портов России выработал единую позицию в отношении данной инициативы ФАС. Участники совещания заявили, что будут отстаивать свое мнение по поводу инициативы ФАС на всех уровнях.

Ассоциация объединяет более 50 отраслевых организаций и предприятий морского транспорта России. В Петропавловске-Камчатском прошло выездное заседание Совета директоров, в работе которого приняли участие руководители и представители морских торговых портов от Калининграда до Камчатки.