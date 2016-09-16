Петропавловск-Камчатский, 16 сентября, 2016, 05:45 — ИА Регнум. Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по городу Петропавловску-Камчатскому, подозреваемый в покушении на взятку, арестован решением суда на два месяца, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«15 сентября суд постановил: избрать гражданину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили в пресс-службе Городского суда Петропавловска-Камчатского.

Отмечается, что постановление может быть обжаловано в Камчатском краевом суде в течение трёх суток со дня его оглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, глава антикоррупционного отдела МВД Петропавловска-Камчатского подозревается в том, что при проведении в отношении бухгалтера компании проверки по факту мошенничества в особо крупном размере предложил женщине передать ему 2,5 млн рублей, в обмен пообещав оттянуть возбуждение дела и дать ей возможность скрыть имущество и покинуть Камчатку.

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