Якутск, 16 сентября, 2016, 06:00 — ИА Регнум. Ещё 1 млрд рублей выделен российским регионам на автомобили скорой помощи. В том числе, 28 автомобилей на эти средства будут закуплены для дальневосточных регионов — Якутии, Камчатки и Приморья, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные с сайта правительства РФ.

novostipmr.com Скорая помощь

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Приморский край получит 15 автомобилей, и них 10 — полноприводного класса B (интенсивной терапии), остальные — с задним приводом класса С (реанимация). Камчатке выделяют деньги на 8 «скорых», Якутии — на 5, в том числе регионам закупят по одному реанимационному автомобилю.

Выделяемые из федерального бюджета средства позволят регионам обновить часть автопарка «скорых».

Как сообщало ИА REGNUM, автопарк скорой помощи в регионах России изношен на 60−100%, сообщал оргсекретарь Межрегионального союза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

«Это системная проблема», — считает он.