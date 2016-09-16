Барнаул, 16 сентября, 2016, 05:37 — ИА Регнум. В алтайском селе Новодраченино (Заринский район) умер младенец, которого нерадивая мать оставила на попечение матери, а сама отправилась в загул. Как сообщили ИА REGNUM в администрации села, это случилось 11 сентября, и, судя по тому, что ребенок выглядел худым и на его тельце образовались пролежни, смерть могла наступить от истощения.

patriarchia.ru Свеча

«Эта женщина прописана в Новокопылово, а в Новодраченино приезжала к матери. Незадолго до случившегося она с малышом лечилась в стационаре, но, недолечив ребенка, у которого была высокая температура, написала отказ от медуслуг, и поехала сюда. Медицинский работник неоднократно осуществлял осмотры, настаивал на возвращении в больницу, — но эти советы мать и бабушка проигнорировали. Семья неблагополучная, — обе женщины неоднократно были пьяны», — отметили в администрации Новодраченино.

Сайт «Вести.Нет», со ссылкой на свои источники, сообщает, что мать новорожденного часто уезжала, не оставляя ни молока, ни смеси, не заботясь, о том, чем будут кормить её сына, и что вместо молока голодному месячному давали подслащенную водичку, разведенные китайские сухие сливки.

Голодали и дети постарше — мальчик семи лет и трехлетняя девочка. В данный момент они находятся в инфекционном отделении Заринской горбольницы.

Ведется разбирательство.