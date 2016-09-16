Москва, 16 сентября, 2016, 05:34 — ИА Регнум. Социальная сеть «ВКонтакте» устранила неполадки на своем сайте и в мобильном приложении, которые привели к ограничению доступа пользователей к своим аудиозаписям. На данный момент все сервисы сайта функционируют исправно.

funik.ru Магнитофонная кассета.

Напомним, вечером 15 сентября пользователи социальной сети начали массово жаловаться на исчезновение аудиозаписей, сохранённых в своих аккаунтах. Музыкальные треки пропали как в web-версии соцсети, так и из мобильного приложения.

В руководстве «ВКонтакте» сообщили, что произошёл технический сбой, пообещав в ближайшее время устранить неполадки.