Рио-де-Жанейро, Бразилия, 16 сентября, 2016, 05:27 — ИА Регнум. Восьмой день соревнований в Рио-де-Жанейро принес китайским параолимпийцам сразу 19 наград. Таким образом, КНР еще больше укрепила отрыв от сборной Великобритании, занимающей вторую строчку.

rsport.ru Жуфанг Жу (Китай)

На счету у китайских атлетов 191 награда: 84 золота, 66 серебряных наград и 41 бронзовая. В копилке сборной Британии всего 107 наград, 48 из которых — высшей пробы. Замыкает тройку лидеров по-прежнему сборная Украины, которой удалось завоевать 35 золотых, 27 серебряных и 30 бронзовых медалей, пишет «Сина синьвэнь».

Как и прежде, 4-е и 5-е места занимают сборные США и Бразилии, на счету которых 89 и 60 медалей соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 15 сентября китайская параолимпийская сборная завоевала сразу 12 золотых медалей. Сборная КНР укрепила свои позиции в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 172 медали, в том числе 75 золотых, 58 серебряных и 39 бронзовых наград.