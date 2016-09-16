Вашингтон, 16 сентября, 2016, 05:23 — ИА Регнум. Основатель разоблачительного интернет-ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил о готовности предстать перед судом США при условии, что президент Барак Обама помилует содержащегося в тюрьме информатора WikiLeaks Челси Мэннинг.

imperor.net Джулиан Ассанж — австралийский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks

«Если Обама помилует Мэнинг, Ассанж согласится на тюремное заключение США в обмен — несмотря на его очевидную противозаконность», — сообщается в микроблоге WikiLeaks в Twitter.

Телеканал CNN со ссылкой на адвоката Джулиана Ассанжа Барри Поллака также сообщает, что если его клиент пойдёт на сделку с американскими властями, то обязательным условием её будет освобождение Челси Мэннинг.

Как сообщало ИА REGNUM, рядовой американской разведки Брэдли Мэннинг был арестован в мае 2010 года во время службы в Ираке. Он признал, что передал сайту WikiLeaks около 700 тысяч секретных документов, в которых содержались детали военных операций США в Ираке и Афганистане. В августе 2013 года он был приговорен к 35 годам лишения свободы.

Вскоре после помещения в тюрьму штата Канзас осуждённый заявил о желании сменить пол. Мэнингу было позволено, оставаясь в тюрьме, пройти курс гормональной терапии. В марте 2015 года Военный апелляционный суд в Вашингтоне признал Брэдли Мэннинга женщиной. Ему было разрешено взять женское имя Челси Элизабет.

В июле этого года сообщалось о госпитализации Мэннинг после неудачной попытки самоубийства. Позднее информатор WikiLeaks объявлял голодовку по причине отсутствия должного медицинского ухода, связанного со сменой пола.

Джулиан Ассанж с июня 2012 года пребывает в Лондоне на территории посольства Эквадора, предоставившего ему политическое убежище. В 2014 году появились сообщения о том, что он испытывает многочисленные проблемы со здоровьем.