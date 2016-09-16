Екатеринбург, 16 сентября, 2016, 07:37 — ИА Регнум. В Екатеринбурге Тимофея Жукова, который расклеивал логотипы партии «Единая Россия» (ЕР) на агитационные предвыборные плакаты кандидата в региональное Заксобрание от этой же партии, привлекут к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу корреспонденту ИА REGNUM.

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«14 сентября в полицию Екатеринбурга поступило сообщение от граждан, что на улице Крауля неизвестный расклеивает печатную продукцию поверх уже имеющихся на стендах агитационных плакатов. По указанному адресу прибыл наряд патрульно-постовой службы, который доставил гражданина в отдел полиции № 9. В отношении молодого человека составлен административный протокол по части 1 статьи 5.12 КоАП Российской Федерации «Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах». Материал направлен в мировой суд для рассмотрения», — сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным местных изданий сообщение в полицию поступило от активистов «Единой России», которые выследили молодого человека, расклеивающего логотипы «Единой России» на предвыборные плакаты кандидата от «Единой России». Сам Тимофей Жуков впоследствии пояснил свой поступок тем, что считает важным проинформировать избирателей о партийной принадлежности кандидата в Законодательное собрание, который на своих агитационных плакатах не указал этого.

«Если стыдишься партийной принадлежности — выходи из партии и иди самовыдвиженцем», — написал Тимофей Жуков на своей странице в социальной сети. Также он отметил, что, несмотря на задержание, намерен и далее клеить логотипы «Единой России» на плакаты кандидатов от «Единой России».

В пресс-службе регионального отделения партии отказались комментировать то, почему члены ЕР не используют на своих агитационных материалах логотипы партии, и посоветовали обращаться с этим вопросом к самим кандидатам и членам их избирательных команд.