Шэньчжэнь, Китай, 16 сентября, 2016, 04:55 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Шэньчжэня сообщили об окончании первичного расследования дела о пожаре в пассажирском автобусе, произошедшем 15 сентября. Возгорание в общественном транспорте произошло из-за поджога.

uv-kurier.ru Самоубийца

Как было установлено, примерно в 7:00 по местному времени женщина по фамилии Ван зашла в автобус в районе Лунхуа. Сразу после того как женщина оказалась в салоне, она достала емкость с бензином разлила по салону и подожгла горючее, пишет «Чжунго жибао».

Водитель автобуса немедленно отреагировал на происходящее, эвакуировав 6 человек и начав бороться с огнем с помощью огнетушителя. Однако злоумышленница разлила еще больше топлива, после чего огонь охватил весь салон автобуса.

В результате возгорания погибла поджигательница, еще несколько пассажиров доставлены в больницы с отравлением продуктами горения.

Правоохранительным органам предстоит узнать, что толкнуло женщину на столь отчаянный шаг. По словам знакомых погибшей, в последние недели женщина находилась в депрессии из-за разрыва отношений с возлюбленным.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правоохранительные органы Тайваня, расследующие причины автокатастрофы туристического автобуса, жертвами которой стали 26 человек, в том числе 24 туриста из КНР, пришли к шокирующему выводу о том, что водитель автобуса намерено попал в смертельное ДТП.