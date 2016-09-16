Сеул, 16 сентября, 2016, 04:47 — ИА Регнум. Северной Корее удалось повысить точность попадания в цель своих баллистических ракет дальностью до 1,3 тысячи километров. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи.

zwalls.ru Высокая точность

По информации источника, все три ракеты типа «Нодон» по западной классификации, которые были запущены КНДР 5 сентября, пролетели тысячу километров, попав в зону ПВО Японии, и упали в море в одном районе в радиусе километра. Таким образом, круговое вероятное отклонение ракет оказалось меньше предела в 2−4 км.

В связи с этим в Сеуле делают выводы, что Пхеньян теперь располагает возможностью точного наведения баллистических ракет и «нанесения ударов по густонаселённым районам и объектам с целью массового уничтожения людей».

Напомним, северокорейские военные 5 сентября выпустили три баллистические ракеты с восточного побережья страны в сторону Японского моря. Ракеты упали в исключительной экономической зоне Японии, на расстоянии 300 километров от островного государства.