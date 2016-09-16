Якутск, 16 сентября, 2016, 04:48 — ИА Регнум. Большинство субъектов Дальнего Востока отличились низкой доступностью жилья. Копить на один квадратный метр в Приморском и Хабаровском краях, на Сахалине и в Амурской области придётся более полугода, на типовую квартиру в 40 метров — 22−23 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аналитическом центре SRG.

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При определении доступности жилья использовалось соотношение средней стоимости одного квадратного метра жилой недвижимости к денежным доходам населения. В расчёт брались только свободные средства, оставшиеся от необходимых потребительских расходов.

Выяснилось, что в Магаданской области копить на квадратный метр нужно три месяца, и с этим показателем регион попал на третье место в ТОПе доступности жилья среди субъектов РФ. Второе место в ДФО по этому критерию у Камчатского края, где стать потенциальными обладателями метра жилья можно через четыре месяца.

Чуть более пяти месяцев придётся откладывать деньги в Якутии, почти полгода — в ЕАО, а в остальных дальневосточных регионах ещё дольше. Так, полученный аналитиками результат соотношения средневзвешенной стоимости 1 кв. м на вторичном рынке недвижимости и денежных доходов населения, уменьшенных на величину потребительских расходов, составил в Амурской области и на Сахалине более 6,5 месяца, в Хабаровском крае — почти 7, а в Приморье — 7,25. Чтобы приобрести в этих регионах типовую квартиру в 40 кв. м, необходимо откладывать сбережения в среднем 22−23 года, делают вывод эксперты. Причинами этого аналитики назвали высокие цены на жилую недвижимость, низкую заработную плату и существенные потребительские расходы.

Отметим также, что самое дорогое жильё в ДФО — на Сахалине, где квадратный метр стоит 88,9 тысячи рублей. В Приморье и Якутии его цена почти 70 тысяч, на Камчатке — 58 тысяч, в Хабаровском крае — 56, на Колыме — 55. Самое дешёвое дальневосточное жильё в Амурской области и в Еврейской автономии, где метр стоит до 45 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, если не брать в расчёт потребительские расходы, то на покупку одного квадратного метра в Приморье нужно почти две месячных зарплаты, а в Хабаровском крае — 1,5. На Сахалине, в ЕАО и Амурской области, чтобы зарабатывать на один квадратный метр, нужно примерно 1,3 месяца, в Якутии — чуть больше одного, а на Камчатке и в Магаданской области цена квадратного метра ниже средней зарплаты.