Вашингтон, 16 сентября, 2016, 04:09 — ИА Регнум. Главные соперники в борьбе за пост президента США, республиканец Дональд Трамп и представитель демократов Хиллари Клинтон, имеют практически равную поддержку избирателей менее чем за два месяца до президентских выборов. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведённого телеканалом Fox News.

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Согласно обнародованным данным, отдать свой голос на выборах за Хиллари Клинтон на сегодняшний день готовы 41% американцев, а за Дональда Трампа — 40%. Кандидат от Либертарианской партии Гэри Джонсон, согласно опросу, имеет поддержку 8% респондентов, а кандидат от Партии зелёных Джилл Стайн — 3%.

В то же время, как показало исследование, при необходимости выбрать одного из двух основных претендентов на пост главы Белого дома чуть большее число опрошенных отдали бы предпочтение Дональду Трампу — 46% против 45% за Хиллари Клинтон.

Напомним, что согласно опросу, проведённому в начале сентября агентством Reuters и международным социологическим центром Ipsos, кандидат от Респбуликанской партии также опережает своего главного оппонента на 1%. Как показал опрос, за Дональда Трампа готовы проголосовать 40% опрошенных, за Хиллари Клинтон — 39%.

Выборы президента США должны состояться 8 ноября 2016 года.