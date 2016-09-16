Опрос Fox News: 1% отделяет Трампа от Клинтон
Вашингтон, 16 сентября, 2016, 04:09 — ИА Регнум. Главные соперники в борьбе за пост президента США, республиканец Дональд Трамп и представитель демократов Хиллари Клинтон, имеют практически равную поддержку избирателей менее чем за два месяца до президентских выборов. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведённого телеканалом Fox News.
Согласно обнародованным данным, отдать свой голос на выборах за Хиллари Клинтон на сегодняшний день готовы 41% американцев, а за Дональда Трампа — 40%. Кандидат от Либертарианской партии Гэри Джонсон, согласно опросу, имеет поддержку 8% респондентов, а кандидат от Партии зелёных Джилл Стайн — 3%.
В то же время, как показало исследование, при необходимости выбрать одного из двух основных претендентов на пост главы Белого дома чуть большее число опрошенных отдали бы предпочтение Дональду Трампу — 46% против 45% за Хиллари Клинтон.
Напомним, что согласно опросу, проведённому в начале сентября агентством Reuters и международным социологическим центром Ipsos, кандидат от Респбуликанской партии также опережает своего главного оппонента на 1%. Как показал опрос, за Дональда Трампа готовы проголосовать 40% опрошенных, за Хиллари Клинтон — 39%.
Выборы президента США должны состояться 8 ноября 2016 года.