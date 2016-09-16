«Нафтогаз» вновь грозит срывом отопительного сезона на Украине
Киев, 16 сентября, 2016, 03:49 — ИА Регнум. Вывод компании-оператора украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» из-под управления компании «Нафтогаз» является нарушением условий соглашения с ЕБРР, а также ставит под угрозу отопительный сезон на Украине. Об этом говорится в заявлении распространённом пресс-службой «Нафтогаза», передаёт телеканал RT.
Ранее был утверждён новый устав компании, согласно которому функции управления «Укртрансгазом» перешли от «Нафтогаза» Министерству экономического развития Украины.
«Изменение устава «Нафтогаза» таким образом, как это произошло на прошлой неделе — это нарушение принципов корпоративного управления, принятых организацией экономического сотрудничества и развития, и обязательств, которые взяла Украина», — говорится в сообщении компании.
В «Нафтогазе» настаивают, что такое решение является нарушением условий по кредитному соглашению с ЕБРР, а также ставит под угрозу заключение кредитного соглашения со Всемирным банком на сумму $500 млн, которые необходимы для закупки газа и стабильного прохождения отопительного сезона.
Как передавало ИА REGNUM, ранее на текущей неделе в «Нафтогазе» уже заявляли о «значительных рисках для подготовки к отопительному сезону и текущей работы компании из-за угрозы дееспособности правления» в связи с решением Апелляционного суда Киева об отстранении Сергея Переломы от должности первого зампредседателя правления компании.
«В результате этого решения количество членов правления «Нафтогаза» уменьшится до трёх человек — минимального количества, необходимого для кворума», — подчеркнули в «Нафтогазе», добавив при этом, что «в ближайшее время Андрей Коболев (председатель правления — прим. ИА REGNUM ) должен находиться в длительной командировке для участия в слушаниях в рамках арбитражного производства в Стокгольме».
Таким образом, из-за отсутствия кворума правление не сможет принимать важные решения по текущей деятельности, в том числе относительно закупок газа, заключения кредитных соглашений, объявления тендеров и прочего, и «в канун отопительного сезона работа компании может быть парализована», заявили в «Нафтогазе».
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