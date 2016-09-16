Киев, 16 сентября, 2016, 03:49 — ИА Регнум. Вывод компании-оператора украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» из-под управления компании «Нафтогаз» является нарушением условий соглашения с ЕБРР, а также ставит под угрозу отопительный сезон на Украине. Об этом говорится в заявлении распространённом пресс-службой «Нафтогаза», передаёт телеканал RT.

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Ранее был утверждён новый устав компании, согласно которому функции управления «Укртрансгазом» перешли от «Нафтогаза» Министерству экономического развития Украины.

«Изменение устава «Нафтогаза» таким образом, как это произошло на прошлой неделе — это нарушение принципов корпоративного управления, принятых организацией экономического сотрудничества и развития, и обязательств, которые взяла Украина», — говорится в сообщении компании.

В «Нафтогазе» настаивают, что такое решение является нарушением условий по кредитному соглашению с ЕБРР, а также ставит под угрозу заключение кредитного соглашения со Всемирным банком на сумму $500 млн, которые необходимы для закупки газа и стабильного прохождения отопительного сезона.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на текущей неделе в «Нафтогазе» уже заявляли о «значительных рисках для подготовки к отопительному сезону и текущей работы компании из-за угрозы дееспособности правления» в связи с решением Апелляционного суда Киева об отстранении Сергея Переломы от должности первого зампредседателя правления компании.

«В результате этого решения количество членов правления «Нафтогаза» уменьшится до трёх человек — минимального количества, необходимого для кворума», — подчеркнули в «Нафтогазе», добавив при этом, что «в ближайшее время Андрей Коболев (председатель правления — прим. ИА REGNUM ) должен находиться в длительной командировке для участия в слушаниях в рамках арбитражного производства в Стокгольме».

Таким образом, из-за отсутствия кворума правление не сможет принимать важные решения по текущей деятельности, в том числе относительно закупок газа, заключения кредитных соглашений, объявления тендеров и прочего, и «в канун отопительного сезона работа компании может быть парализована», заявили в «Нафтогазе».

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