Владивосток, 16 сентября, 2016, 04:09 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Приморья Алексей Корниенко посчитал недопустимыми факты порчи и вывоза на свалку гуманитарной помощи для жителей села Уборка, пострадавших от паводков во время тайфуна Lionrock. Запросы с просьбой разобраться в случившемся и принять меры коммунист направил руководителю администрации президента РФ Антону Вайно, генпрокурору страны Юрию Чайке и губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В депутатских запросах (находятся в распоряжении редакции) Корниенко указал, что к нему поступают обращения от жителей села Уборка Чугуевского района Приморья. Люди жалуются на порчу и вывоз на свалку гуманитарной помощи, которую собрали для подтопленцев сограждане.

«Считаю подобные факты недопустимыми и прошу разобраться, кем и в каких целях был произведён вывоз гуманитарной помощи на свалку, и при подтверждении вышеуказанных фактов принять меры реагирования», — говорится в запросе к Юрию Чайке.

В обращении к Антону Вайно парламентарий просит принять меры для защиты прав граждан, в запросе к Владимиру Миклушевскому — привлечь к ответственности виновных лиц.

В редакцию ИА REGNUM поступило видео со свалки села Уборка. Комментатор показывает коробки с гуманитарной помощью, в которых хранятся почти новые вещи.

«Плащи какие, смотрите, жалко ж выкидывать. Люди старались, последнее отдавали, а оно на помойке, никому не надо. Шубы, детям, свитера…» — рассказывает мужчина.

Указанный инцидент уже прокомментировали в администрации Приморья, пообещав подключиться к разбирательству. По словам вице-губернатора Павла Серебрякова, подобное не могло произойти с гуманитарной помощью, поступившей через центры соцзащиты и крайздрав, так как она пострадавшим доставлялась адресно.

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«Люди, совершившие такой поступок, хуже мародеров. Мы проведём проверку и публично озвучим её результаты», — прокомментировал Павел Серебряков.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа и начале сентября Приморье накрыли ливневые дожди, на регион обрушилось сразу два тайфуна. В результате наводнения подтопленными оказались тысячи домов и приусадебных участков, объекты социального значения и прочая инфраструктура, многие лишились крова и сейчас вынуждены жить в пунктах временного размещения.

На сегодняшний день режим ЧС федерального значения всё ещё действует в 25 из 34 районов Приморья. Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым учреждена специальная комиссия по ликвидации последствий наводнения, её возглавил полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. За ходом работ в регионе по поручению главы государства Владимира Путина следит глава МЧС России Владимир Пучков.