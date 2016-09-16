Вашингтон, 16 сентября, 2016, 03:21 — ИА Регнум. Итало-американский автоконцерн Fiat Chrysler отзывает 1,9 млн автомобилей по всему миру из-за дефекта воздушной подушки безопасности, передаёт агентство Reuters.

autonavigator.ru Chrysler Sebring

Как обнаружилось, в результате дефекта программного обеспечения при некоторых типах аварий могут не сработать воздушная подушка и натяжитель ремня безопасности.

Решение об отзыве автомобилей было принято после того как из-за данного дефекта в ДТП погибли три человека, ещё пятеро пострадали.

Сообщается, что отзыву подлежат модели Chrysler Sebring, Chrysler 200, Dodge Caliber, Dodge Avenger, Jeep Patriot и Compass, проданные в период с 2010-го по 2014 год.

Большинство автомобилей (1,4 млн) будет отозвано в США. 142 тысячи машин отзовут в Канаде, 81 тысячу — в Мексике и ещё 284 тысячи — по всему миру.