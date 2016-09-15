Минобороны России сообщает о 45 нарушениях перемирия в Сирии за сутки
Москва, 16 сентября, 2016, 02:59 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий в Сирии за сутки 15 сентября был 45 раз нарушен террористами и причисляющими себя к оппозиции боевиками. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Нарушения режима перемирия зафиксированы на территории провинций Алеппо, Хама, Дамаск, Хомс и Латакия.
В частности, в провинции Алеппо террористами из миномётов, РСЗО и ПТРК были обстреляны населённые пункты Эн-Найраб, Азизи и Беньямин, жилые кварталы Аз-Загра, 1070, Дар-Эль-Муаллиимин, Хай-эль-Ансари, Рамуси, Лерамон, Эр-Рамуси, цементный и газовый заводы, торговый центр «Кастелло», военная академия Эль-Асад и училище вооружения в городе Алеппо.
В провинции Хама огню из реактивных систем залпового огня и миномётов подверглись населённые пункты Маан, Махарда, Каукаб, Мардес и Кумхана, а также железнодорожная станция в населённом пункте Нарб-Нафса.
В провинции Хомс были обстреляны из миномётов населённые пункты Кормос, Тейб-Гарбия, Теснин, Тайр-Маала, Кафер-Нан, Ард-эль-Джабурин, Аля-Баси и Эр-Растан, в провинции Дамаск — Хараста, Касмия, Джаубар и больница Ибн-эль-Валид в городе Дамаск, в провинции Латакия обстрелам подверглись позиции подразделений Вооружённых сил Сирии в районе отметки 1154.
«Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили», — говорится в сообщении.
Сообщается также, что в течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями ещё трёх населённых пунктов в провинции Латакия. Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 619.
Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения огня с полевыми командирами вооружённых формирований в населённом пункте Муаддамиет-эш-Ших в провинции Дамаск и отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра. На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 69 вооружённых формирований.
Как сообщало ИА REGNUM, с 12 сентября на территории Сирии вступил в силу режим прекращения боевых действий. 14 сентября представитель Госдепартамента США Марк Тонер тонер сообщил, что глава ведомства Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержали продление перемирия в Сирии ещё на 48 часов, отметив, что «несмотря на спорадические нарушения, соглашение держится».