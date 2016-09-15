Москва, 16 сентября, 2016, 02:59 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий в Сирии за сутки 15 сентября был 45 раз нарушен террористами и причисляющими себя к оппозиции боевиками. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

mil.ru Информационный бюллетень российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики

Нарушения режима перемирия зафиксированы на территории провинций Алеппо, Хама, Дамаск, Хомс и Латакия.

В частности, в провинции Алеппо террористами из миномётов, РСЗО и ПТРК были обстреляны населённые пункты Эн-Найраб, Азизи и Беньямин, жилые кварталы Аз-Загра, 1070, Дар-Эль-Муаллиимин, Хай-эль-Ансари, Рамуси, Лерамон, Эр-Рамуси, цементный и газовый заводы, торговый центр «Кастелло», военная академия Эль-Асад и училище вооружения в городе Алеппо.

В провинции Хама огню из реактивных систем залпового огня и миномётов подверглись населённые пункты Маан, Махарда, Каукаб, Мардес и Кумхана, а также железнодорожная станция в населённом пункте Нарб-Нафса.

В провинции Хомс были обстреляны из миномётов населённые пункты Кормос, Тейб-Гарбия, Теснин, Тайр-Маала, Кафер-Нан, Ард-эль-Джабурин, Аля-Баси и Эр-Растан, в провинции Дамаск — Хараста, Касмия, Джаубар и больница Ибн-эль-Валид в городе Дамаск, в провинции Латакия обстрелам подверглись позиции подразделений Вооружённых сил Сирии в районе отметки 1154.

«Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что в течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями ещё трёх населённых пунктов в провинции Латакия. Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 619.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения огня с полевыми командирами вооружённых формирований в населённом пункте Муаддамиет-эш-Ших в провинции Дамаск и отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра. На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 69 вооружённых формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 сентября на территории Сирии вступил в силу режим прекращения боевых действий. 14 сентября представитель Госдепартамента США Марк Тонер тонер сообщил, что глава ведомства Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержали продление перемирия в Сирии ещё на 48 часов, отметив, что «несмотря на спорадические нарушения, соглашение держится».