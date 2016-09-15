Нью-Йорк, США, 16 сентября, 2016, 02:37 — ИА Регнум. Два сотрудника полиции пострадали в результате нападения вооружённого тесаком мужчины в центре Нью-Йорка, передаёт телеканал CBS.

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Сообщается, что инцидент произошёл в час пик на пересечении Шестой авеню и 32-й улицы.

Сотрудники полиции прибыли по вызову после сообщений о появлении мужчины с холодным оружием на оживлённой улице. Когда полицейские попытались приблизиться к подозреваемому, тот набросился на них и нанёс обоим ранения.

Правоохранителям пришлось открыть огонь из табельного оружия, в результате чего нападавший был ранен.

После инцидента все трое были госпитализированы. Сообщается, что одному из полицейских злоумышленник нанёс удар в область головы. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

По информации New York Daily News, нападавший был идентифицирован полицией как Акрам Джудех. В настоящее время место происшествия было оцеплено. Над городом дежурит полицейский вертолёт.