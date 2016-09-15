Вашингтон, 16 сентября, 2016, 02:22 — ИА Регнум.



jaisyu.com Инерция

Аналитический центр OSTKRAFT подводит итоги официальной церемонии «вступления на боевое дежурство» 34-й истребительной эскадрильи, ставшей первым боевым подразделением ВВС США, оснащенным новейшими истребителями F-35А. Таким образом, Соединенные Штаты демонстрируют якобы достигнутый прогресс в вызывающей бурные споры программе «Единого ударного истребителя» (Joint Strike Fighter), предназначенной для замены целой линейки самолетов различного назначения.

В результате весьма подробного и обширного специального анализа положения в профильном сегменте ВПК США OSTKRAFT приходит к выводу о том, что все ныне существующие экземпляры F-35, а также все, что будет произведено до 2018 года включительно, по своим реальным тактико-техническим и боевым характеристикам не только не соответствует нормам истребителей пятого поколения, но и по множеству ключевых параметров уступает машинам четвертого. Причем уже сейчас очевидно, что устранение даже выявленных проблем отстает от графика на треть, и разрыв между фактом и планом только увеличивается. Таким образом, недостатки не будут устранены не только к заявленному сроку, но и к концу 2019-го, а, вероятно, и к окончанию 2020 годов.

Это фактически знаменует собой грандиозный тупик, в который попали вооруженные силы не только США, но и многих стран НАТО в целом. Вооруженные силы США к 2025−2027 годам окажутся вынуждены списать последний из эксплуатирующихся ныне «самолетов старых типов четвертого поколения». Следовательно, если даже американцам начать работы по новому самолету буквально сегодня, результат сойдет с конвейера не раньше 2031−2035 годов. Получается, что в этом случае американская армия уже через 5−6 лет начнет интенсивно терять боевые возможности, так как вся ее стратегия жестко основана на массированности воздушной поддержки, а к 2027 году вообще останется без авиации совсем.

В предстоящие 5−7 лет, при должном подходе, лидерство в области боевой авиации, а следовательно и в возможностях проецирования военной силы без перехода на уровень ядерного противостояния, может перейти к России.