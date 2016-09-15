Новомосковск, Тульская область, 16 сентября, 2016, 01:52 — ИА Регнум. Прокуратура города Новомосковска Тульской области направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в публичном оскорблении сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как было установлено в ходе предварительного следствия, 14 июня этого года 66-летняя Лариса Суховеева «публично, в присутствии других лиц, оскорбила старшего участкового уполномоченного полиции, унизив его честь и достоинство».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей». В отношении пенсионерки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«В настоящее время уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре.